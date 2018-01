Onze presos da Lava Jato estão a caminho de Cumbica

Por Ricardo Brandt e Fausto Macedo

Onze prisioneiros da Lava Jato deixaram há pouco a sede da Polícia Federal em São Paulo, no bairro da Lapa, e estão nesse momento a caminho do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica. Eles ocupam uma Van preta de vidros insufilmados da PF. Em um microônibus, também da PF, segue todo o material apreendido na sede de algumas das principais empreiteiras do País – são computadores, documentos, livros contábeis e outros papéis que interessam à investigação.

De Cumbica, os prisioneiros da Lava Jato seguirão para Curitiba (PR) onde estão concentradas as investigações sobre o escândalo de corrupção e propinas na Petrobrás, envolvendo políticos e partidos.