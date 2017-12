No dia 1.º de junho, Ticiana Vilas Boas, mulher do empresário Joesley Batista delator da JBS, gravou mensagem de voz para Patrícia Abravanel, filha do animador de TV Silvio Santos e mulher do deputado Fábio Daria (PSD/RN). ‘Oi Pati, sou eu, Tici’, saúda a mulher de Joesley.

O teor da mensagem de Tici motivou o criminalista José Luís Oliveira Lima a tentar a anulação de parte da delação do ex-diretor de Relações Institucionais do grupo J&F, Ricardo Saud, como revelou a repórter Andrea Sadi, da Globo News.

Oliveira Lima representa o casal Fábio Faria e Pati. O casal questiona trecho do acordo do executivo em que ele cita suposta reunião na casa de Joesley Batista na qual teria sido acertado o pagamento de propina ao deputado do PSD do Rio Grande do Norte.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No áudio, Tici diz a Pati que poderia ser testemunha dela porque a delação é um ‘absurdo’ e o encontro citado por Saud em sua delação ‘foi um jantar normal’.

“Eu não vi nada de dinheiro, de nada que beirasse ser ilícito”, afirmou Tici.

COM A PALAVRA, O GRUPO J&F

Nenhum dos colaboradores mentiu em qualquer depoimento prestado à Procuradoria Geral da República e ao Ministério Público Federal. Os colaboradores apresentaram grande número de informações e provas à PGR e em atendimento aos demais ofícios do MP, que estão sendo tratados dentro dos trâmites legais. Sobre a questão trazida pela reportagem, é importante esclarecer que o fato ocorreu na data e evento conforme relatados, em conversa reservada, sem a participação nem conhecimento das esposas. Os colaboradores continuam à disposição para cooperar com a Justiça.

COM A PALAVRA, TICIANA VILAS BOAS

Ticiana Villas Boas confirma a veracidade da mensagem de voz que enviou em apoio a amiga e colega de trabalho Patricia Abravanel. E diz que, como revela o áudio, nem ela nem Patrícia, durante o período em que estiveram juntas no jantar em sua casa, presenciaram qualquer conversa com conteúdo ilícito. Em vários momentos do encontro, os casais se dividiram em grupos de homens e mulheres, e Ticiana imaginou que Patrícia, assim como ela, não sabia que nas conversas entre os maridos eles trataram de propina. Por isso ela se solidarizou e se dispôs a defendê-la caso fosse necessário, com a intenção de evitar que Patrícia fosse envolvida no caso.

COM A PALAVRA, JOESLEY BATISTA E RICARDO SAUD

“Os colaboradores Ricardo Saud e Joesley Batista mantêm o que disseram à PGR em relação ao jantar de acerto de propinas com líderes do PSD. Ricardo e Joesley, conforme já contaram em depoimentos aos procuradores, reuniram-se com Robson Farias e Fábio Farias, do PSD, para discutir apoio financeiro à campanha de ambos, em troca de benefícios ilegais do governo do Rio Grande do Norte a uma empresa do grupo J&F. O encontro, um jantar na residência de Joesley em São Paulo, em 2014, contou com a presença das esposas de Fábio Faria e de Joesley. A conversa sobre as propinas para campanhas de Robson Faria e Fábio Faria, no entanto, transcorreu sem a presença das duas. Joesley, Ricardo Saud, Fabio Faria e Robson Faria acertaram os detalhes das propinas num ambiente à parte, antes do jantar, enquanto as esposas conversavam noutro espaço da casa. As duas não foram testemunhas das tratativas. Não tinham como saber, portanto, o que foi ou não foi discutido entre eles.”

COM A PALAVRA, O ADVOGADO DO CASAL FABIO FARIA E PATRÍCIA ABRAVANEL, JOSÉ LUIS OLIVEIRA LIMA

Interessante que somente após o áudio da sua esposa vir a público, é que Joesley Batista pensa em esclarecer esse fato ao MPF. Interessante, também, que no longo áudio que Ticiane encaminhou a Patrícia Abravanel, em momento algum ela faz menção a eventual separação dos integrantes do jantar em ambientes da casa, inclusive cita os assuntos que trataram. Ticiane desmente categoricamente Ricardo Saud, invalidando a sua fala. Vamos requerer que o STF análise esses e outros fatos.