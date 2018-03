Odebrecht destaca em nota compromisso com ‘atuação ética e transparente’

Na reta final para fechar os acordos de delação premiada e leniência com o Ministério Público Federal, a Odebrecht divulgou nota nesta noite na qual informa que não se manifesta sobre eventual negociação com a justiça, mas “reforça seu compromisso com uma atuação ética, íntegra e transparente”.

A empresa citou medidas já adotadas para “reforçar e ampliar o programa de conformidade nas empresas do grupo”, como “a criação cargo de Responsável por Conformidade ou CCO (Chief Compliance Officer) e do Comitê de Conformidade, ligados ao Conselho de Administração para garantir total independência; a adesão a pactos de ética empresarial de entidades como ONU e Instituto Ethos; e, entre outros pontos, o compromisso de combater e não tolerar a corrupção”.

A expectativa é de que após a formalização dos acordos a empresa divulgue um comunicado à sociedade.