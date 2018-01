OAB SP reduz anuidade dos advogados em 2015

Por Julia Affonso

A Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo reduziu a anuidade dos advogados para 2015. O valor irá de R$ 926 para R$ 879,70. Serão mantidas as opções de pagamento e política de desconto. A anuidade de 2015 poderá ser quitada em cota única com desconto de 7% até 15 de janeiro ou dividida em 12 parcelas mensais.

“O valor da anuidade deve espelhar efetivamente a necessidade da entidade e, nesta gestão, buscamos realizar esforços para conter despesas e aperfeiçoar recursos, medidas que permitiram a redução na anuidade de 2015 que, em valores reais, chega a 12,6%, considerado sua diminuição nominal de 5%, mais a inflação prevista para o ano que vem é de 7,6%”, disse o presidente da OAB-SP, Marcos da Costa. A contribuição das sociedades de advogados acompanhará a redução.

De acordo com o diretor-tesoureiro Carlos Roberto Fornes Mateucci, a proposta orçamentária buscou o equilíbrio econômico-financeiro da Ordem e ‘as incertezas de cenários de 2015, que indicam aumento dos preços administrativos do governo’. Para Mateucci, a redução da anuidade permitirá que os advogados façam frente a esse quadro, com significativa economia para a classe, considerando a inflação prevista de 7,6%.