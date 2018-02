OAB-SP promove IX Encontro da Mulher Advogada

Vice presidente Michel Temer e ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres irão participar do evento, no dia 30

por Fausto Macedo

Vem aí o IX Encontro da Mulher Advogada. Trata-se de uma promoção da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados de São Paulo e da Faculdade de Direito Mackenzie. O evento ocorrerá no próximo dia 30, com uma série de palestras e eventos, a partir de 8 horas, no Auditório Ruy Barbosa (Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua Itambé, 135 – Prédio 19).

Já estão confirmados para a abertura do evento o vice presidente da República, Michel Temer, e a ministra Eleonora Menicucci (Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República). Marcos da Costa, presidente da OAB paulista, destaca que a meta maior do encontro é “a ampliação e participação da mulher no universo da Ordem dos Advogados”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A colaboração da mulher advogada para os trabalhos das nossas comissões, departamentos e atividades culturais é muito importante”, considera Marcos da Costa. Também já anunciaram presença no evento a vice-presidente da OAB SP, Ivette Senise Ferreira, o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Mauricio Menezes, o presidente da Caixa de Assistência ao Advogado de São Paulo (CAASP, Fábio Romeu Canton Filho, e o Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Benedito Guimarães de Aguiar Neto.

A presidente da Comissão da Mulher Advogada, Gislaine Caresia, aponta para a multiplicidade de painéis, atos e premiações que o evento irá propiciar, como o lançamento do X Concurso de Monografia “Prêmio Maria Augusta Saraiva” e a outorga do Prêmio Maria Immaculada Xavier da Silveira.

No hall de painéis e palestras, entre os temas abordados estão: “25 Anos de Constituição Federal – Igualdade de Gênero e Direitos da Mulher”, “Tráfico Internacional de Mulheres”, “A Violência Contra a Mulher e a Efetividade da Lei Maria da Penha” e “A discriminação à Mulher no Trabalho”.

Será assinado Termo de Acordo para Instalação do Núcleo de Estudos do Direito da Mulher.

O IX Encontro Estadual da Mulher Advogada tem o apoio do Departamento de Cultura e Eventos da OAB/SP.

Inscrições podem ser feitas no portal OAB SP, na sessão “Próximos Cursos e Eventos”.

Veja a programação completa do evento do dia 30 de novembro.

8:00 horas – Credenciamento

8h30 – Abertura

Michel Temer – Vice-Presidente da República

Marcos da Costa – Presidente da Secional da OAB de São Paulo

Mauricio Menezes – Presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie

Fábio Romeu Canton Filho – Presidente da CAASP

Benedito Guimarães de Aguiar Neto – Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie

******

10h30 – Palestra Magna: 25 Anos de Constituição Federal – Igualdade de Gênero e Direitos da Mulher

Eliana Calmon – Ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

******

11h30 – Painel: Tráfico Internacional de Mulheres

Fernando Capez – deputado Estadual, professor, jurista e Doutor em Direito pela PUC

Tania Teixeira Laky de Sousa – Membro da C.M.A da OAB SP, pesquisadora do NEPI-PUC

******

12h15 – Lançamento do X Concurso de Monografia “Prêmio Maria Augusta Saraiva”

Tema: 25 Anos de Constituição Federal- Igualdade de Gênero e Direitos da Mulher

******

12h30 – Intervalo para o almoço

******

14h00 – Painel: Políticas Públicas para as Mulheres

Eleonora Menicucci – Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Clarice Seixas Duarte – Doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie

******

15h00 – Assinatura do Termo de Acordo para Instalação do Núcleo de Estudos do Direito da Mulher

Felipe Chiarello de Souza Pinto – Coordenador de Extensão da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Kátia Cristina Millan – Coordenadora da Coordenadoria de Parcerias e Convênios da Comissão da Mulher Advogada da OAB SP

******

15h30 – Painel: A Violência Contra a Mulher e a Efetividade da Lei Maria da Penha

Angélica de Maria Mello de Almeida – Desembargadora, Coordenadora da COMESP- Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo

Luiza Nagib Eluf – Advogada, Procuradora de Justiça de São Paulo Aposentada, Especializada na Área Criminal

******

16h30 Intervalo – coffee break

******

17h00 – Painel: A discriminação à Mulher no Trabalho

Delaíde Alves Miranda Arantes – Ministra do Tribunal Superior do Trabalho

Patrícia Tuma Martins Bertolin – Vice-Diretora da faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie

******

18h00 – Outorga do Prêmio Maria Immaculada Xavier da Silveira

******

19h00 Encerramento – Coquetel