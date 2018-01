OAB julga pedido de cassação de Dirceu

Por Ricardo Galhardo e Valmar Hupsel Filho

O conselho da Ordem dos Advogados do Brasil se reúne na tarde desta segunda-feira, 24, em São Paulo para julgar o pedido de cassação do registro de advogado do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu (Governo Lula). O processo segue em sigilo, por isso não foi informado o autor do pedido e sua motivação. O julgamento poderá ser adiado por pedido de vista de um dos integrantes do colegiado.

Dirceu formou-se em Direito pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1983, poucos anos depois de retornar do exílio e ser beneficiado pela Lei da Anistia.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Condenado no processo do Mensalão a 7 anos e onze meses de prisão por corrupção, o ex-ministro cumpria pena em regime domiciliar quando, no dia 3 de agosto deste ano, foi preso preventivamente por ordem da Justiça Federal por suposto envolvimento no esquema da Lava Jato. Ele ainda permanece na Custódia da Polícia Federal, em Curitiba.

O Conselho da Ordem é formado por 80 membros fixos e 80 suplentes. É necessária maioria absoluta de votos para que seja declarada a inidoneidade de Dirceu, provocando o cancelamento de seu número de OAB e a consequente exclusão da entidade.