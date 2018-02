OAB do Rio suspende inscrição profissional de advogado de Cerveró

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio de Janeiro suspendeu preventivamente a inscrição do advogado Edson Ribeiro, preso por tentativa de obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Conversas gravadas pelo filho do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró mostram que o advogado, responsável pela defesa do ex-dirigente da estatal, tentou evitar que o nome do senador Delcídio Amaral (PT-MS) fosse citado em eventual acordo de delação premiada. O advogado também participou de tratativas com o congressista sobre um suposto plano de fuga de Cerveró, preso desde janeiro na Lava Jato.

[veja_tambem]

A suspensão profissional do advogado foi determinada pelo presidente da OAB-RJ, Felipe Santa Cruz, nesta manhã e saudada pelo presidente nacional da entidade, Marcus Vinícius Furtado Coêlho. Em nota, a OAB apontou que Ribeiro teve “atuação dúbia na defesa do interesse do seu cliente” ao tratar sobre o pagamento do silêncio de um delator e planejar a fuga do cliente.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ribeiro foi preso nesta manhã no Rio de Janeiro ao voltar dos Estados Unidos. Ele disse em depoimento à Polícia Federal que houve uma “interpretação equivocada” da estratégia de defesa que traçou para Cerveró. O advogado de Edson Ribeiro, Carlo Luchione, disse já ter pedido a revogação da prisão determinada pelo ministro Teori Zavascki, do STF.

O presidente nacional da OAB, Marcus Vinícius Furtado Coêlho, disse em nota que “a defesa da ética na profissão é fundamental para a valorização da classe”.

Na quinta-feira, um dia após a determinação da prisão, a OAB Nacional encaminhou solicitação seccional do Distrito Federal para instauração de um procedimento ético disciplinar sobre Ribeiro.