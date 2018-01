OAB diz que ‘está pronta’ para ir ao Supremo contra ‘manobras’ no Conselho de Ética da Câmara

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Marcus Vinícius Furtado Coêlho condenou nesta quinta-feira, 10, o que classifica de ‘manobras protelatórias’ no Conselho de Ética da Câmara, em alusão à substituição do relator Fausto Pinato (PRB/SP) do processo contra o deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ) – também alvo de investigação da Procuradoria-Geral da República por suspeita de corrupção no esquema de propinas na Petrobrás desmontado na Operação Lava Jato.

O presidente da Ordem disse que a entidade ‘está pronta’ para ir ao Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação ‘para garantir o funcionamento adequado do Conselho de Ética, caso isso seja necessário’.

“Os processos nos Conselhos de Ética da Câmara e do Senado devem ser concluídos com agilidade.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

[veja_tambem]

Atitudes como a substituição do relator do processo contra o deputado Eduardo Cunha em nada contribuem para o esclarecimento das suspeitas que recaem contra ele”, declarou o presidente da OAB.

Marcus Vinícius destacou que o Colégio de Presidentes das Seccionais da Ordem ‘já se manifestou no sentido de que há motivos para o mandato de Eduardo Cunha ser cassado, respeitado o devido processo legal e a ampla defesa’.

“Prezamos pelo bom funcionamento das instituições”, disse o presidente da OAB.