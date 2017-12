O vídeo em que Machado relata os R$ 32 milhões de propina para Renan Calheiros

Alvo de 12 inquéritos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL) e um dos principais acusados pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado em sua delação premiada.

Segundo o delator, Renan teria recebido em 10 anos R$ 32 milhões do esquema de pagamentos ilícitos de empresas que mantinham contratos com a estatal presidida por Machado até 2014. O valor é a maior fatia destinada a apenas um político do PMDB, partido que “abocanhou”, segundo o delator, mais de R$ 100 milhões no período em que ele esteve à frente da estatal.

O DEPOIMENTO DE SÉRGIO MACHADO SOBRE RENAN CALHEIROS