O vídeo em que Machado conta que entrava pela garagem do Senado para discutir propina com Jucá

Derrubado do Ministério do Planejamento nos primeiros dias do governo interino de Michel Temer, o senador Romero Jucá (PMDB-RR) foi citado como um dos principais destinatários de propinas do esquema montado por Sérgio Machado no período em que presidiu a Transpetro, de 2003 a 2014.

O delator conta que os dois se conheciam desde quando eram senadores pelo PSDB, na década de 1990, e que mantinha vários encontros com o parlamentar, inclusive no Senado, para discutir os pagamentos ilegais. Nestes encontros, revela, Machado entrada pela garagem do Senado de modo a não aparecer

DEPOIMENTO DE MACHADO SOBRE JUCÁ