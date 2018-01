‘O que impactou o PIB foi a atuação criminosa contra a Petrobrás’, afirma procurador

Por Fausto Macedo, Julia Affonso, Talita Fernandes, Beatriz Bulla e Ricardo Brito

Na sabatina a que é submetido no Senado nesta quarta-feira, 26, o procurador-geral da República Rodrigo Janot falou sobre o combate à corrupção e o impacto no PIB brasileiro. Ao responder indagações da senadora amazonense Vanessa Grazziotin (PCdo B), ele disse. “Muita gente diz que está havendo um impacto no PIB a atuação da Lava Jato. Não, aí eu digo: a atuação da Lava Jato não impacta o PIB, o que impactou o PIB foi uma atuação criminosa em detrimento da Petrobrás, não a atuação da Lava Jato. O que a gente faz, simplesmente, é investigar. É investigar.”

+ Pau que dá em Chico, dá em Francisco, diz Janot a Collor

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Janot disse que a imprensa no exterior tem enaltecido a ação do Ministério Público Federal, ‘de maneira isenta, equilibrada’, e a atuação do Judiciário brasileiro. “Os jornais especialistas externos dizem que essa atuação é uma forma de se garantir aos olhos do investidor externo segurança jurídica para investimento no Brasil. Estamos evoluindo nessa matéria, a questão da corrupção.”

O procurador aproveitou para sugerir aos senadores que aprovem proposta de sua instituição intitulada ‘dez medidas contra a corrupção’ – pacote de sugestões que poderão reduzir a impunidade no País.

+ ‘79% das delações foram obtidas com investigados soltos’

+ ‘Eu teria que combinar com os russos’, diz Janot sobre acordão

Rodrigo Janot está sendo sabatinado no Senado nesta quarta-feira, 26. Após vencer com folga a eleição do Ministério Público Federal, Rodrigo Janot foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para ser reconduzido ao cargo de procurador-geral da República.

Seu nome ainda deve ser chancelado pelo Senado nesta quarta-feira.