“O que a maioria dos políticos quer é: dinheiro, dinheiro, dinheiro”, acusa Joaquim Barbosa Descontente com a decisão da Câmara que, nesta quarta-feira, restabeleceu a doação de empresas a partidos e políticos, o ex-presidente do STF joga a responsabilidade para Dilma: 'Um presidente com lucidez política e clara visão do Estado e da sociedade, não hesitaria em exercer o poder de veto'