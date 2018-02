O pedido de Maia sobre impeachment de Temer

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pediu ao ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que leve ao plenário da Corte a decisão sobre a tramitação do processo de impeachment do presidente Michel Temer (PMDB). Em abril, o ministro determinou, por liminar, que a Câmara dos Deputados deveria indicar os integrantes da comissão que analisaria o pedido de impeachment do peemedebista. Na semana passada, Marco Aurélio cobrou que a Câmara cumprisse sua decisão.

