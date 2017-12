O pedido de Janot para por Temer, Padilha e Moreira Franco no inquérito do ‘quadrilhão do PMDB’ O procurador-geral da República acolheu recomendação da Polícia Federal e afirmou que a organização criminosa investigada a partir da delação da JBS é apenas um “desdobramento” da que já tinha como alvo políticos do PMDB envolvidos na Lava Jato