Parlamentares do PSOL protocolaram nesta quinta-feira, 16, na Assembleia Legislativa do Rio o pedido de impeachment do governador do Rio Luiz Fernando Pezão (PMDB). Dentre as acusações do partido contra o peemedebista estão o rombo na Previdência do Estado, as isenções fiscais a empresas e o não cumprimento do mínimo constitucional de 12% de gastos em saúde.

Confira abaixo o resumo das acusações contra Pezão: