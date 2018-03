‘O negócio do Collor é dinheiro’, afirma Cerveró

O ex-diretor da área Internacional da Petrobrás Nestor Cerveró citou o senador Fernando Collor (PTB-AL) em suas declarações à Procuradoria-Geral da República, preliminares ao acerto de colaboração premiada que firmou na Operação Lava Jato. Segundo o delator, “o negócio do Collor é dinheiro, ela não arrecada para partido, mas para ele mesmo.”

Cerveró fechou o acordo no dia 18 novembro de 2015. O executivo está preso desde janeiro do ano passado.

No documento entregue ao Ministério Público Federal, o delator afirmou que estudou com Collor no Rio e ‘sabe que o mesmo é rico de família e muito esbanjador’. “Sabe que “o negócio do Collor é dinheiro, ele não arrecada para partido, mas para ele mesmo”.”

O delator citou o ex-ministro do governo Collor, Pedro Paulo Leoni Ramos, apontado pelos investigadores da Lava Jato como operador de propinas do senador. “Soube através de Pedro Paulo Ramos, que foi pago propina e que foi repassado para Collor, pelo próprio Pedro Paulo Ramos, mas não sabe precisar o valor correto. Mas em certa oportunidade, Pedro Paulo Ramos mostrou uma tabela de valores mensais para Fernando Collor, que chegava, na margem de milhões de reais”, afirmou.

Collor já foi denunciado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela suposta prática de corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato. O senador também é alvo de outros dois inquéritos sobre o tema.

O delator declarou ao Ministério Público Federal que já esteve na Casa da Dinda, residência do senador, em Brasília. “O lugar é nababesco.” Cerveró foi diretor de Internacional da Petrobrás entre 2003 e 2008. Após ser exonerado do cargo, assumiu a diretoria financeira da BR Distribuidora, subsidiária da estatal, onde ficou até 2014.

O nome de Collor foi citado pelo ex-diretor da Petrobrás em um documento intitulado “Assunto: Construção de bases da UTC”. Segundo Cerveró, durante o período em que ele estava na BR Distribuidora – onde ocupou o cargo de diretor financeiro – , foram ‘realizadas licitações (todas direcionadas) para a UTC’ construir bases de tancagem e armazenamento para a subsidiária. O delator afirmou que todas foram aprovadas por todas as diretorias da BR Distribuidora.

“Assim, aprovadas as construções, foram realizadas licitações – todas direcionadas – sendo que a UTC restou como ganhadora e construiu as bases de Porto Nacional /TO, base do Acre e uma reforma de outra base da qual não se recorda o nome. A diretoria responsável pela construção das bases era a diretoria de Engenharia e Serviços, cujo diretor era José Zonis, indicado pelo senador Fernando Collor”, declarou.

À Procuradoria, o delator relatou que participou da aprovação e dos pagamentos das bases, cujo orçamento era na casa de R$ 500 milhões, mas não recebeu nenhuma propina. De acordo com Cerveró, neste caso, a propina não foi compartilhada com todas as diretorias.

“Somente recebeu a diretoria de Engenharia e Serviços, que repassou a propina ao senador Fernando Collor. Em outras situações que serão apresentadas no futura, a propina foi compartilhada”, sustentou. Cerveró informou.

“Zonis em outras oportunidades comentou que Collor sempre cobrava propina dos negócios relacionados a diretoria dele, sendo que inclusive Zonis foi substituído por Vilson por determinação de Collor, já que não atendeu a todas as demandas do senador.”

No capítulo ‘Conhecimento do fato’, registrado pela Procuradoria, Cerveró reiterou. “A UTC deve ter o registro do pagamento para Pedro Paulo, que repassava para Collor. Diretor Zonis indicado pelo Collor. Collor tinha grande influência na BR, pois havia indicado o presidente Lima e tinha as diretorias de Serviços e rede de postos.’

Um dos delatores da Lava Jato, Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia, disse que repassou a Collor R$ 20 milhões para conseguir obras de infraestrutura na BR licitadas na gestão do presidente José Lima de AndradeNeto.

A reportagem não conseguiu localizar o ex-presidente da BR Distribuidora José Lima de Andrade Neto e o executivo José Zonis.

COM A PALAVRA, O SENADOR FERNANDO COLLOR

“O vazamento parcial de declarações atribuídas a Nestor Cerveró é ilegal e busca covardemente verificar alvos escolhidos junto à opinião pública. O senador Fernando Collor não teve qualquer participação ou ingerência em processos internos e licitações realizadas pela BR Distribuidora, bem como jamais recebeu recursos ilícitos da UTC, mem diretamente nem por interposta pessoa.”

COM A PALAVRA, O CRIMINALISTA ARNALDO MALHEIROS FILHO, ADVOGADO DE PEDRO PAULO LEONI RAMOS, O PP

O criminalista Arnaldo Malheiros Filho informou que não iria se manifestar por enquanto porque ainda não teve acesso aos termos da delação premiada de Nestor Cerveró.