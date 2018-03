‘O navio corre o risco de naufragar’, diz Rachid a auditores sobre maior crise da Receita

Em mensagem aos auditores que colocaram à disposição postos estratégicos e cargos de confiança no Fisco, o secretário da Receita Federal Jorge Rachid apontou para ‘muitos interessados no não funcionamento, na desorganização, no enfraquecimento da Instituição’.

Rachid disse que ‘ao deixar a função que se ocupa ou mesmo ameaçar fazê-lo, fragilizam-se as linhas de responsabilidade e comando da Instituição e perde-se a funcionalidade do órgão’.

“Um navio não chegará mais rapidamente ao seu destino com o abandono de seus comandantes. Pelo contrário, restará à deriva e correndo o risco de naufragar. Cabe equilíbrio emocional e serenidade neste momento”, sugeriu o secretário, dramaticamente.

A emblemática carta de Rachid, endereçada a delegados e a superintendentes, busca estancar a maior crise da história da Receita, deflagrada por um qualificado e numeroso corpo de auditores insatisfeitos com o que chamam de ‘graves distorções’ no texto original do Projeto de Lei 5864/2016, sobre a carreira tributária.

Eles repudiam o ‘partilhamento da quase totalidade das prerrogativas que são privativas do cargo de auditor fiscal’

Na primeira grande reação às alterações do projeto, na quarta-feira, 9, um bloco de 57 auditores ameaçou renunciar às funções de confiança da 8.ª Região Fiscal (São Paulo), a que mais arrecada tributos em todo o País, na ordem de R$ 500 bilhões por ano.

Na sexta-feira, 11, a crise chegou ao seu grau máximo – quatrocentos auditores, entre subsecretários, superintendentes regionais, coordenadores-gerais e especiais, delegados e inspetores, divulgaram manifesto contra os ‘efeitos nocivos’ do substitutivo aprovado pela Comissão Especial da Câmara que analisou o projeto 5864/2016.

O DRAMÁTICO APELO DE JORGE RACHID AOS AUDITORES:

“Prezados(as) Administradores(as) da Receita Federal

Jorge Rachid”