O mundo já está falando da condenação de Lula

A imprensa em quase todo o mundo já fez manchetes com a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, a nove anos e seis meses no processo do triplex do Guarujá. O espanhol El País abordou com amplo destaque o escândalo da Petrobrás que se prolonga há mais de três anos de investigações sobre corrupção ‘das elites brasileiras’. O jornal ressaltou que o ‘presidente mais popular do país’ não ‘escondia sua ambição de se candidatar novamente em 2018’.

O norte-americano The New York Times lembra que o PT tem sido ‘atormentado por escândalos’ e perdeu a presidência no ano passado, ‘em uma luta pelo poder que consumiu a nação’.

Foto: Reprodução / New York Times

A BBC de Londres relata que as acusações contra Lula partem do maior escândalo de corrupção brasileiro. A emissora, em seu site, também chamou atenção para as declarações do petista de que seu julgamento tem ‘motivação política’.

Lula é o primeiro presidente condenado na história do país por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusado de aceitar o imóvel e suas respectivas reformas como forma de propinas da empreiteira OAS, que teriam custado R$ 2,25 milhões.

A denúncia do Ministério Público Federal sustentava que Lula havia recebido R$ 3,7 milhões em benefício próprio – de um valor de R$ 87 milhões de corrupção – da empreiteira OAS, entre 2006 e 2012. As acusações contra Lula são relativas ao suposto recebimento de vantagens ilícitas da empreiteira OAS por meio do triplex no Guarujá, no Solaris, e ao armazenamento de bens do acervo presidencial, de 2011 a 2016.

O ex-presidente foi sentenciado somente pelo recebimento e ocultação de patrimônio no caso relacionado ao imóvel e absolvido pela acusação de que teria recebido propinas da OAS pelo fato de a empreiteira ter custeado o armazenamento de seus bens junto à empresa Granero.