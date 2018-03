‘O Leblon já foi para o vinagre!’, diz grampo sobre Sérgio Cabral antes da operação

Escutas no telefone de Wagner Jordão Garcia, um dos presos com o ex-governador Sérgio Cabral Filho, indica que o grupo já sabia que a Polícia Federal estava para deflagrar a Operação Calicute. Wagner Jordão Garcia, ex-assessor de Cabral, conversou com Luiz Rogério Magalhães, ex-secretário nos governos de Anthony e Rosinha Garotinho, no dia 14 de novembro deste mês. As escutas foram obtidas pelo RJTV, da TV Globo.

Nas conversas, Magalhães afirma que “a chapa derreteu”. Garcia quer saber se já saiu alguma coisa na imprensa. Ele nega e completa: “Mas eu estou sabendo que o homem foi lá e quebrou o cofrinho. Meteu o martelo no porquinho e quebrou. Voou moeda para tudo quanto é lado”. Garcia quer saber sobre quem ele está falando. Magalhães responde: “Esse rapaz do Rio, rapaz! Ele e o chefe deles, né!”

Para os procuradores, eles estão falando do juiz federal Marcelo Bretas, que determinou os mandados de busca e apreensão pelo Rio. O chefe seria o juiz Sergio Moro, da Justiça Federal de Curitiba. “O chefe deles já entregou a rapadura com pasta de caju. E chamaram ele (Bretas) só para embalar”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em seguida, Garcia e Magalhães dizem que “a fatura do Leblon já está feita”, uma alusão ao ex-governador Cabral, morador do bairro. Garcia diz: “Meus Deus do céu, cara! É, vamos ver como é que vai ser isso aí, porque dizem que a qualquer momento tá para estourar, né?”. E Magalhães responde: “O Leblon já foi para o vinagre!”. E conclui: “Dizem que a fatura lá do Leblon já foi feita, já faturaram. Só falta emitir a nota e mandar entregar em casa.