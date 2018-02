O fino menu de R$ 1,7 milhão do avião de Michel Temer

Em meio a uma das maiores crises econômicas já enfrentadas pelo Brasil, o governo federal resolveu abastecer a dispensa do avião presidencial com produtos de primeira linha. Com base em uma lista de compra de dar inveja a mais abastada das socialites brasileiras, o avião utilizado por Michel Temer teria a sua disposição R$ 1,7 milhão em sucos especiais, sorvetes de marca, cápsulas de café espresso, tortas e doces de muitas variedades.

A compra foi cancelada após a repercussão negativa da revelação dos itens a serem comprados.

Documento O menu do avião de Michel Temer PDF

Seriam 1,5 mil tortas de chocolate por módicos R$ 96 mil; 600 caixas de suco “light” por R$ 6 mil; 1,5 mil litros de suco de laranja orçados em R$ 14 mil.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para enfrentar o calor do verão, embora o avião possua ar condicionado, a compra providenciaria sabores para todos os gostos. Por R$7,5 mil o cardápio teria 500 potes de Haagen Dazs, outros R$ 8 mil seriam utilizados para a compra de sorvete sem lactose nos sabores Amora e Morango. Para quem não quisesse nenhum dos três sabores, ainda era possível escolher entre um Corneto de chocolate ou flocos ou uma caixinha de mini-eskibon. Caso o problema fosse a fome e não o calor, a lista também previa a compra de R$ 8,2 mil em sanduíches de mortadela – cada lanche seria comprado por R$ 16,45.

Depois de se lambuzarem com o menu comprado com dinheiro público, Temer e sua comitiva ainda poderiam se limpar com um dos 1.500 pacotes de papel toalha comprados por R$ 28 mil.