O B.O. de Lula

Mesmo preso na Lava Jato, o ex-presidente Lula foi vítima de ladrões. Roupas e documentos – inclusive o passaporte – do petista foram roubados na madrugada desta terça-feira, 17, em uma rua de Curitiba, onde o petista está preso – ele cumpre pena de 12 anos e um mês de reclusão no processo do triplex do Guarujá.

Os pertences estavam dentro de um carro dos seguranças do petista, um Ford Ka, que foi arrombado pelos ladrões em frente ao hotel Flat Petras Residence, na Alameda Julio da Costa, bairro de São Francisco. As investigações estão a cargo da Delegacia de Furtos e Roubos da capital paranaense.

Segundo o boletim de ocorrência formalizado pela Polícia Militar e encaminhado à Polícia Civil, um assessor do ex-presidente deixou um Ford Ka estacionado naquela via pública e, ao retornar, notou que o veículo estava arrombado.

Segundo o relato do assessor, foram levados um frigobar, um telefone celular, peças de roupas e documentos do ex-presidente.

A Polícia Civil do Paraná afirma que ‘todos as medidas de investigação estão sendo tomadas e os trabalhos para a identificação dos suspeitos e para a localização dos bens subtraídos estão em andamento’.