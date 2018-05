Número de ‘inimigos’ da Lava Jato cresce a cada dia, diz procurador

O coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, se manifestou em sua rede social, na segunda-feira, 18, sobre a votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff pelo plenário da Câmara no domingo, 17. Segundo Dallagnol, a decisão dos deputados ‘não afeta a Lava Jato’.

“Ontem, o Brasil parou para assistir à votação do Congresso sobre o impeachment da presidente da República. A decisão não afeta a #LavaJato, que é uma investigação técnica, imparcial e apartidária. É importante ter em mente, contudo, que qualquer que seja a decisão, a Lava Jato continuará tendo muitos inimigos, cujo número cresce a cada dia em que o número de investigados aumenta. Continuará a ser atacada, de modo ostensivo ou sorrateiro, e nossa única proteção é a sociedade”, afirmou em sua página.

O plenário da Câmara dos Deputados autorizou o processo de afastamento da presidente. No resultado final da votação, 367 deputados foram favoráveis ao pedido de impeachment, 137 foram contra, 7 se abstiveram e dois parlamentares se ausentaram.

O procurador integra a força-tarefa da Operação Lava Jato, a mais explosiva ação integrada do Ministério Público Federal e da Polícia Federal já deflagrada contra desvios de recursos públicos. O núcleo central da organização criminosa assumiu o controle de contratos bilionários da Petrobrás e distribuiu propinas a políticos e partidos durante uma década.

Deltan Dallagnol é um dos procuradores que capitaneia a campanha ’10 Medidas Contra a Corrupção’. A proposta é um conjunto de providências legislativas propostas para coibir delitos que envolvem o desvio de verbas públicas e atos de improbidade administrativa.

A campanha reúne vinte anteprojetos de lei que visam a regulamentar as dez medidas propostas, entre elas a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos e do caixa 2, o aumento das penas, a transformação da corrupção de altos valores em crime hediondo e a responsabilização dos partidos políticos.

O sumário das medidas e a íntegra dos anteprojetos podem ser consultados em www.10medidas.mpf.mp.br.