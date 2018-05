Novo procurador-geral garante ‘transparência’ na Alba Branca

O novo procurador-geral de Justiça de São Paulo, Gianpaolo Smanio, declarou que as investigações da Operação Alba Branca serão executadas ‘com profissionalismo, isenção, independência’. Smanio afirmou que o Ministério Público de São Paulo vai manter sua autonomia para ‘realizar todas as investigações que forem necessárias’. Ele tomou posse nesta sexta-feira, 15.

“Teremos transparência para que todos possam saber aquilo que está acontecendo. Eu garanto à sociedade que o Ministério Público vai seguir o mesmo caminho de sempre”, afirmou Smanio, que substitui Márcio Elias Rosa no cargo máximo da instituição.

A Operação Alba Branca, deflagrada em janeiro de 2016, aponta para o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capez (PSDB), que é procurador de Justiça. O tucano teria sido beneficiário de propinas para financiamento de sua campanha em 2014. Capez nega com veemência ligação com o grupo que fraudava licitações da merenda. Ele considera uma ‘grande injustiça’ o envolvimento de seu nome com a organização.

[veja_tambem]

Alba Branca pegou uma organização que usava uma cooperativa, a Coaf, sediada em Bebedouro, no interior de São Paulo, para negociar suco de laranja com administrações municipais. O grupo infiltrou-se em pelo menos 22 prefeituras e mirava também em contratos da Secretaria da Educação do governo Alckmin (PSDB).

A investigação aponta ainda para o ex-chefe de gabinete da Casa Civil de Alckmin, Luiz Roberto dos Santos, o ‘Moita’, e para o ex-chefe de gabinete da Secretaria da Educação Fernando Padula. Ambos negam participação no esquema de fraudes na merenda.

Gianpaolo Smanio afirmou ainda que a Promotoria deve criar um núcleo de ação integrada contra a corrupção.

“Dá para modernizar, dá para ter mais estrutura, dá para integrar as áreas do Ministério Público referentes às investigações. Em relação às questões de corrupção, eu quero fazer um núcleo de atuação integrada, com promotores criminais, Gaeco, promotores da improbidade administrativa para que a gente possa fazer um trabalho ainda melhor”, disse.

O novo procurador-geral de Justiça de São Paulo declarou que o Ministério Público vai ‘buscar a máxima eficiência’ de atuação.

“Vamos buscar estruturação, integração, vamos buscar, enfim, que a sociedade possa receber do Ministério Público toda a proteção dos seus direitos que o Ministério Público é destinatário”, afirmou.

“O que nós vamos fazer é aperfeiçoar, avançar tudo aquilo que precisa ser feito.A gestão anterior fez um magnífico trabalho. O que nós temos que fazer é estar sempre avançando, aperfeiçoando, porque sempre há espaço para melhora.”