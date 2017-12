No Twitter, 16 mil vezes Sérgio Machado

Com a divulgação da delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, à Operação Lava Jato, o nome do peemedebista ocupou o topo dos Trending Topics do Twitter no Brasil nesta quarta-feira, 15.

Entre as 16 mil citações a Sergio Machado, diversos internautas discutiram os nomes citados pelo delator, como o do presidente em exercício Michel Temer, do senador Aécio Neves (PSDB-MG), do presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL) e do ex-presidente José Sarney. Outros usuários comentaram a situação política do país nesta semana, fazendo referência ao processo de cassação do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que foi aprovado na Comissão de Ética da Casa na última terça-feira, 14.

Outro assunto que foi alvo de comentários no Twitter foi ‘Pro Michel’, fazendo referência à frase “Pro Michel, eu dei”, dita por Machado na delação. ‘Pro Michel’ recebeu cerca de 4 mil menções na rede social.