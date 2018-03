Desde a noite deste domingo, 9, o novo portal MeuSiteJurídico.com está disponível para profissionais e estudantes de Direito com conteúdo gratuito e atualizado diariamente. O veículo contém explicações sobre jurisprudências, súmulas, novas legislações, informativos comentados dos tribunais superiores e informações compiladas para facilitar o entendimento e a atuação nas mais diversas carreiras jurídicas.

Todo o conteúdo do MeuSiteJurídico.com está sob a coordenação científica do professor Rogério Sanches Cunha, que tem 235 mil seguidores no Facebook e é fenômeno no YouTube. O portal registrou mais de 15 mil visualizações em apenas 3 horas no ar.

MeuSiteJurídico.com também é uma importante ferramenta para quem deseja ingressar em um cargo público por meio de concurso ou bacharéis em Direito que buscam a aprovação no Exame da Ordem (OAB).

O site está sob a Direção Executiva do advogado Danilo Fernandes Christófaro, profissional com larga experiência na junção de conteúdo jurídico com empreendedorismo e inovação.

O material do site é produzido por especialistas, sob a coordenação de Rogério Sanches Cunha, promotor de Justiça no Estado de São Paulo e professor de Direito e Processo Penal dos cursos CERS – Complexo de Ensino Renato Saraiva – a maior instituição de ensino educacional à distância do Brasil.

“Disponibilizar o conteúdo em um site é a realização de um sonho para ajudar profissionais do Direito na difícil tarefa de acompanhar a atualização da legislação e estudantes a ingressarem nas mais diversas carreiras jurídicas. Produzimos muito conteúdo por meio de mídias sociais desde 2010. Agora, todo este material está disponível em um site”, anota Rogério Sanches.

Seus vídeos, gravados diariamente, estão disponíveis gratuitamente no YouTube e já tiveram mais de 1,3 milhão de visualizações. Em apenas três horas no ar, o site foi visualizado por 15 mil internautas.

Para facilitar a compreensão do conteúdo, os textos do MeuSiteJurídico.com dispõem de algumas facilidades. Durante a leitura é possível identificar palavras na cor azul, o que significa que, se o leitor passar o cursor por elas, abrirá automaticamente uma explicação sobre determinado termo, um vídeo, um livro, etc.

A assessoria do MeuSiteJurídico.com destaca que o site inova pela facilidade em navegar, didática na disposição dos conteúdos e traz as tendências das bancas examinadoras dos mais diversos concursos.