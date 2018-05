Netflix anuncia série sobre operação Lava Jato para 2017

Depois de tantas piadas sobre as semelhanças da realidade política brasileira com a série “House of Cards”, é hora de inverter os papéis. O serviço de streaming de vídeos Netflix anunciou nesta sexta-feira que produzirá uma nova série baseada na operação Lava Jato e que deve ser lançada em 2017.

A nova série, que ainda não tem título, terá como referência a operação “Car Wash”, segundo o comunicado à imprensa em inglês. A obra será produzida no Brasil com criação e direção de José Padilha, que tem no currículo filmes como “Tropa de Elite” e a série “Narcos”, e será escrita por Elena Soares, de Xingu e Casa de Areia. As gravações devem começar ainda este ano.

A Lava Jato é a maior investigação já realizada no Brasil contra a corrupção. Ela foi iniciada em 2009, época em que mirava em quatro doleiros. No curso de uma investigação corriqueira, no entanto, a força tarefa da Polícia Federal e da Procuradoria da República bateu de frente com o esquema de cartel de empreiteiras que se instalaram na Petrobrás entre 2004 e 2014. Em troca do monopólio de contratos bilionários da estatal petrolífera as gigantes da construção distribuíam propinas a dirigentes da Petrobrás e políticos – entre deputados, senadores e governadores.

A Lava Jato é conduzida pelo juiz federal Sérgtio Moro, da 13.ª Vara Federal de Curitiba.

Em comunicado à imprensa, o vice-presidente de conteúdo internacional da Netflix, Erik Barmack, exaltou o talento do diretor brasileiro em desenvolver narrativas atraentes para o público. “E ele está bem posicionado para documentar esse momento importante da história brasileira”, disse o executivo do serviço de vídeo.

O diretor brasileiro explicou no comunicado à imprensa que a série vai retratar os investigadores brasileiros que descobriram o esquema de corrupção e disse que a história será retratada de maneira imparcial.