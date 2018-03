‘Não tenho esse conhecimento’, diz delator questionado se Lula pediu propina

O engenheiro Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás, cumpriu nesta quarta-feira, 23, mais uma etapa da sua jornada sem fim como delator da Operação Lava Jato. Arrolado pelo Ministério Público Federal como testemunha de acusação do ex-presidente Lula, ele foi à audiência na Justiça Federal em Curitiba, sob presidência do juiz Sérgio Moro.

Foi o depoimento 207 do delator desde que fechou acordo com a força-tarefa e assumiu o compromisso de atender as chamadas de todas as frentes da Lava Jato.

Na ação penal em que Paulo Roberto Costa depôs, Lula é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do apartamento triplex. Os procuradores acusam o petista de ter recebido R$ 3,7 milhões em propinas da empreiteira OAS.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O DEPOIMENTO DE PAULO ROBERTO COSTA:

Ele falou da cota do PT na Diretoria de Serviços da estatal petrolífera. E da cota de outros partidos, como o PP e o PMDB, em áreas estratégicas da companhia. Falou dos porcentuais de propinas sobre contratos.

Na parte final de seu depoimento, Costa respondeu cinco perguntas em sequência de um dos advogados do ex-presidente.

Advogado: Tem conhecimento que o ex presidente Lula solicitou vantagem indevida em razão do cargo?

Paulo Roberto Costa: Não tenho esse conhecimento.

Advogado: Tem conhecimento que o ex-presidente Lula aceitou promessa de vantagem indevida em razão do cargo?

Paulo Roberto Costa: Não tenho esse conhecimento.

Advogado: Tem conhecimento que o ex-presidente recebeu vantagem indevida em razão do cargo?

Paulo Roberto Costa: Não tenho esse conhecimento.

Advogado: Tem conhecimento que a OAS, por seus executivos Léo Pinheiro e Agenor de Medeiros, teria oferecido vantagem indevida em razão do cargo ao ex-presidente Lula?

Paulo Roberto Costa: Não tenho esse conhecimento.

Advogado: Tem conhecimento que os executivos Léo Pinheiro e/ou Agenor Medeiros teriam prometido vantagem indevida em razão do cargo ao ex-presidente Lula?

Paulo Roberto Costa: Não tenho esse conhecimento