‘Não soube de nenhum assunto do doutor Eduardo Cunha na Petrobrás’, diz Mantega a Moro

O ex-ministro da Fazenda Guido Mantega afirmou nesta quarta-feira, 23, ao juiz federal Sérgio Moro que na época em que presidiu o Conselho de Administração da Petrobrás – entre abril de 2010 e março de 2015 – ‘não tomou conhecimento de nenhum assunto (de interesse) do doutor Eduardo Cunha’ na estatal petrolífera.

Mantega depôs como testemunha de defesa do ex-presidente da Câmara, preso na Operação Lava Jato por ordem de Moro. O ex-deputado do PMDB também arrolou para sua defesa o presidente Michel Temer, que vai depor por escrito.

O ex-presidente da Câmara é réu em ação penal por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido propinas em um negócio da Petrobrás relativo à compra do campo de Benin, na África, em 2011.

O depoimento de Mantega ocorreu por vídeoconferência. O ex-ministro depôs em uma sala da Justiça Federal em São Paulo. O juiz Moro estava no prédio da Justiça Federal em Curitiba, sua base e da Lava Jato.

Um dos advogados de Cunha, o criminalista Marlos Arns, perguntou a Mantega, inicialmente, sobre a aquisição, pela Petrobrás, do bloco de Benin, e se ele teve conhecimento de como se realizou o negócio.

“Sim, foi para avaliação do Conselho de Administração em janeiro de 2011. A Diretoria Executiva fez uma proposta para que houvesse aquisição de 50% do bloco 4 na República de Benin”, respondeu o ex-ministro. “Como de costume a Diretoria Executiva apresenta a proposta para o Conselho de Administraão, faz ponderações, apresenta os dados. Depois, o Conselho de Administração discute, tira as dúvidas. Aprovou essa aquisição.”

O advogado indagou se ‘foi uma aprovação tranquila ou se houve divergências’.

“Não me recordo especificamente, mas foi aprovada por unanimidade”, respondeu Mantega. “Sempre há uma discussão porque o Conselho de Administração quesitona todas as compras e vendas, o que é normal. Ao final, vota-se.”

Em seguida, o advogado perguntou se ele ‘tinha conhecimento da participação do sr. Eduardo Cunha’.

“Não tenho conhecimento de nenhuma participação do sr. Eduardo Cunha”, respondeu o ex-ministro.

Mantega foi questionado, ainda, se determinou alguma auditoria ou criou comissão de apuração sobre a compra de Benin. “Existe auditoria normal da Petrobrás, tem o comitê de auditoria que audita todas as operações. Não houve nenhuma auditoria específica sobre este projeto.”

O advogado do ex-presidente da Câmara insistiu. “Durante seu período no Conselho da Petrobrás tomou conhecimento de alguma participação do sr. Eduardo Cunha em qualquer assunto relacionado à Petrobrás?”

Guido Mantega disse. “Não, durante meu período não tomei conhecimento de nenhum assunto do doutor Eduardo Cunha.”