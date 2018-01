‘Não pode pairar uma dúvida sequer sobre os ministros do Supremo’

Na sessão desta quarta-feira, 6, Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, declarou expressamente apoio à presidente da Corte, Cármen Lúcia, que deu ordens para investigar as citações a magistrados do STF pelos delatores da JBS, Joesley Batista e Ricardo Saud.

Documento A VOZ DO DECANO PDF

As citações estão no áudio de quatro horas que chegou à Procuradoria-Geral da República na quinta-feira, 31 de agosto. É a gravação de um longo bate papo entre Joesley e Saud. Acuados por investigações que põem sob suspeita o grupo empresarial, eles falam de tudo, inclusive de como tentar neutralizar o Supremo. Este é o ponto nuclear da reviravolta do caso JBS.

“As graves insinuações que transparecem dos diálogos mantidos por determinados agentes colaboradores mostram-se impregnadas de elementos que se não forem cabalmente esclarecidos culminarão por injustamente expor esta Corte e os magistrados que a integram ao juízo severo, inapelável e negativo da própria cidadania”, alerta Celso de Mello.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro mais antigo da Casa – ele está lá desde agosto de 1989 – considera que sobre os magistrados do Supremo ‘não pode pairar uma dúvida sequer, por mais tênue que seja, a propósito de sua respeitabilidade, de sua integridade moral e profissional, de sua honorabilidade, e de sua mais completa isenção e imparcialidade’.