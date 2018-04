Não existe atalho para a crise, afirma Flavio Rocha

O empresário Flavio Rocha, dono das lojas Riachuelo e candidato à Presidência da República pelo PRB, reagiu às declarações do general do Exército Eduardo Villas Bôas, nesta terça-feira, 3.

“Não existe atalho para a crise, a república americana já passou por inúmeras crises em mais de 200 anos e nunca abriu mão da sua democracia, esse deve ser um parâmetro pra nos guiar em meio a turbulência.”, disse.

Nesta terça-feira, 03, Villas Bôas disse que o Exército ‘julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia’. O general afirmou que o Exército ‘se mantém atento às suas missões institucionais’.

O general não citou nomes em sua mensagem, e questionou. “Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do País e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais?”.

Segundo apurou a colunista do Estadão, Eliane Cantanhede, a mensagem do comandante do Exército foi um recado aos ‘interesses’ do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que terá seu habeas corpus preventivo julgado nesta quarta-feira, 4. Generais ouvidos pela jornalista, no entanto, descartam que seja uma ameaça.