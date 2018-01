Não é razoável que milhões sejam afetados, diz desembargador que desbloqueou WhatsApp

O desembargador Xavier de Souza, do Tribunal de Justiça de São Paulo, disse que ‘não se mostra razoável que milhões de usuários sejam afetados’ pelo bloqueio do WhatsApp. O magistrado suspendeu a decisão da juíza Sandra Regina Nostre Marques, da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, que havia determinado o bloqueio por 48 horas do aplicativo.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA DECISÃO QUE DEVOLVE O WHATSAPP AOS USUÁRIOS PDF

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a decisão do desembargador, a polícia havia requerido a ‘interceptação de comunicação telemática, por meio do aplicativo WhatsApp usado por 3 pessoas investigadas’.

“Uma linha brasileira e duas linhas paraguaias. Após manifestação do Ministério Público, a magistrada determinou a interceptação, como requerida, determinando ao Facebook do Brasil que cumprisse a ordem. A empresa Facebook informou a impossibilidade de atendimento à ordem judicial. Na sequência, a autoridade judicial aplicou sanção pecuniária ao Facebook, para compeli-lo a cumprir a ordem de interceptação. Em virtude da inércia da empresa, a magistrada determinou a suspensão das atividades do aplicativo WhatsApp, representado no Brasil pelo Facebook, pelo prazo de 48 horas”, diz o despacho do desembargador.