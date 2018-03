Mulher de Eduardo Cunha diz a Moro que ‘desconhecia’ conta em seu nome no exterior

A mulher do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB/RJ) afirmou nesta quarta-feira, 16, ao juiz federal Sérgio Moro que ‘desconhecia a existência de conta no exterior em seu nome’. Cláudia Cruz é ré em ação penal por movimentar mais de US$ 1 milhão no exterior, valor supostamente oriundo de propinas recebidos pelo marido. A ação apura recursos mantidos por ela em conta no exterior não declarada.

Ela disse que nunca ‘desconfiou’ de Eduardo Cunha. “Quando casei com ele transferi a ele a administração financeira da minha vida. Nunca tive motivos para desconfiar dele”, declarou na audiência.

Cláudia respondeu apenas as perguntas de seus advogados.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mulher do peemedebista, que está preso em Curitiba por ordem do juiz Moro, declarou que ‘apenas usava o cartão de crédito internacional para despesas pessoais e pagamento da educação de filhos’. Segundo ela, ‘a fatura era paga por Eduardo Cunha’.

COM A PALAVRA, O CRIMINALISTA PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, DEFENSOR DE CLÁUDIA CRUZ

Segundo o advogado de Cláudia Cruz, criminalista Pierpaolo Cruz Bottini, sua cliente esclareceu na audiência diante do juiz federal Sérgio Moro que apenas usava um cartão de crédito para pagamento da escola de filhos e consumo pessoal. “A gestão financeira da família era feita por Eduardo Cunha, em quem Cláudia confiava, com quem é casada há mais de 20 anos.”

Pierpaolo destacou que a mulher do ex-presidente da Câmara não escondeu recursos. “Não há qualquer ato de ocultação de patrimônio por parte de Cláudia Cruz, que se limitou a usar um cartão de crédito para gastos já explicados.”