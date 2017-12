MTST invade prédio da Presidência em São Paulo

Um grupo de manifestantes invadiu o prédio da Presidência da República, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 1. O edifício fica na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta, região central da capital paulista.

Antes de entrarem no edifício, os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto faziam um ato contra o presidente em exercício Michel Temer (PMDB) na Avenida Paulista.

Em vídeo publicado na página do MTST, no Facebook, o coordenador do movimento Guilherme Boulos, afirmou. “MTST,várias ocupações, trabalhadores sem-teto da periferia de São Paulo acabaram de ocupar o escritório da Presidência da República e vão montar acampamento aqui na Avenida Paulista por conta dos cortes na moradia feitos pelo governo ilegítimo do seu Michel Temer, que suspendeu o programa Minha Casa Minha Vida, cancelou contratações que já estavam feitas e também como resposta à repressão que foi feita em frente à casa do Temer no acampamento montado pelo MTST e pela Povo sem Medo. Este é o objetivo do ato de hoje e deixa claro que nós não vamos recuar, não é com porrada e com polícia que vai fazer o povo recuar da luta”, disse.

Por volta das 16h30, a Polícia Militar chegou ao local.

“A periferia chegou” cantam os manifestantes nas escadas do prédio invadido na Paulista. Guilherme Boulos fala de cima de um palanque na esquina da Avenida com a Rua Augusta e pede para os manifestantes subirem na calçada “para evitar covardia”.

Por volta das 17h30, barracas foram montadas com bambus, lona e cordas em frente ao prédio invadido.

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE SEGURANÇA DE SÃO PAULO

A SSP informa que a Polícia Militar acompanhou a manifestação do MTST na tarde desta terça-feira (1º), na avenida Paulista. Quando chegaram no escritório da Presidência da República, os manifestantes tentaram invadir o prédio. Por isso, foi necessária intervenção policial para impedir a ação. Os manifestantes não atenderam às ordens policiais e reagiram. Foram detidas seis pessoas por dano, desacato e periclitação da vida. Além disso, um policial foi ferido por manifestantes. Uma agência bancária e uma estação do Metrô foram danificadas, além de um supedâneo (cabine elevada) utilizado pela Polícia Militar para a segurança da Avenida Paulista, que foi destruído por manifestantes.