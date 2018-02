MPF/BA realiza consulta pública visando aperfeiçoar sua atuação

O Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) realiza, a partir desta semana, uma consulta pública virtual com o objetivo de obter opiniões e contribuições para aperfeiçoar a sua atuação. O formulário para participação na consulta está disponível no site do órgão até o dia 11 de dezembro.

Na consulta, o participante poderá indicar as áreas em que percebe melhor atuação pelos procuradores da República na Bahia, citar investigações e ações marcantes e escolher as áreas de atuação que considera mais importantes para a sociedade.

É possível, ainda, enviar contribuições sobre qualquer assunto, por meio do campo aberto, disponível ao fim do formulário. Para responder à consulta é necessário identificar-se, mas é possível optar para que os dados pessoais não sejam incluídos no resultado e no relatório da pesquisa.

Para participar, é preciso preencher o formulário disponível no site

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A consulta pública integra o Planejamento Estratégico Institucional do MPF, sendo uma das iniciativas adotadas pelo MPF/BA para atingir o objetivo “aproximação com o cidadão”. A participação do público é fundamental para melhorar a atuação do MPF/BA em todo o estado, culminando em ações que, somadas às iniciativas de modernização do MPF, proporcionarão melhores serviços à população, promovendo justiça e equidade social.

Saiba mais sobre o Planejamento Estratégico Institucional e a Modernização do MPF.