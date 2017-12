Moro suspende por 30 dias ação penal contra Odebrecht, após início de negociação de delação

O juiz federal Sérgio Moro, que conduz os processos em primeira instância da Operação Lava Jato, suspendeu nesta quarta-feira, 1, a tramitação de uma ação penal contra o maior empreiteiro do País, Marcelo Bahia Odebrecht, em decorrência do início formal das negociações do grupo de um acordo de delação premiada com a força-tarefa da Procuradoria da República.

“Diantes de informações de que estaria em andamento a negociação de alguma espécie de acordo de colaboração entre as partes, suspendo este feito por 30 dias”, diz Moro, em despacho publicado ontem.

A ação penal trata da corrupção e lavagem de dinheiro em oito contratos da Odebrecht com a Petrobrás, que teriam resultado em pagamento de propinas entre 2006 e 2014.

Os contratos são das obras de terraplenagem no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e na Refinaria Abreu de Lima, em Pernambuco, no gasoduto e no Terminal de Cabiúnas (Tecab), no Rio, e nas plataformas P-59 e P-60, na Bahia.

Odebrecht foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão, em outra ação penal julgada por Moro no dia 8 de março. O empreiteiro e executivos do grupo respondem ainda a uma terceira ação penal, aberta após a descoberta de um “departamento de propinas” dentro da empreiteira – resultado das investigações de pagamentos para o marqueteiro do PT João Santana.