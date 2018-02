Moro nega absolvição sumária em início de processo contra Palocci

O juiz federal Sérgio Moro negou nesta segunda-feira, 5, a absolvição sumária para o ex-ministro Antônio Palocci (Fazenda, governo Lula, e Casa Civil, governo Dilma) no processo penal em que ele é réu por supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, na Operação Lava Jato.

“Não é caso de reconhecer inépcia, falta de justa causa ou causa manifesta para absolvição sumária”, escreveu Moro, em despacho desta segunda-feira, 5.

“As alegações quanto a Antônio Palocci Filho a esse respeito, pleiteando reconhecimento de inépcia ou absolvição sumária, dizem respeito, a toda evidência, ao mérito”, explicou o juiz. Segundo ele, a “absolvição sumária somente diante de causa manifesta e a própria extensão da resposta preliminar da Defesa, de 178 páginas, deixa claro que suas razões nada têm de manifestas”.

Documento DESPACHO SÉRGIO MORO SOBRE PALOCCI PDF

“Acerca das provas, em cognição sumária, que apontam para autoria e materialidade dos crimes, reporto-me ao já fundamentado na decisão de recebimento da denúncia, o que, para a continuidade da ação penal, é suficiente.”

Moro explicou que a “presente fase processual não permite cognição profunda sobre fatos e provas, bem como sobre questões de direito envolvidas, sendo impertinente um exame aprofundado”.

Na ação penal, Palocci teria participado do repasse de US$ 10 milhões ao marqueteiro do PT, João Santana, e dua mulher, Mônica Moura, por campanhas eleitorais do partido. O valor imputado faz parte dos US$ 28 milhões registrados em planilha da Odebrecht, que teriam sido pagos no esquema de corrupção descoberto pela Lava Jato, entre 2008 e 2013, via Palocci.

Os pagamentos foram feitos via Setor de Operação Estruturas da Odebrecht, chamado de departamento da propina, para o codinome “Italiano”, que seria usado para identificar Palocci. João Santana seria o “Feira”.

“João Cerqueira de Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura, que prestavam serviços de publicidade eleitoral em diversas campanhas do Partido dos Trabalhadores, teriam recebido, conscientemente e sob a supervisão de Antônio Palocci Filho, parte dos pagamentos das propinas a título de remuneração dos aludidos serviços”, informou Moro, ao aceitar a denúncia contra o ex-ministro.

Os pagamentos dos US$ 10 milhões teria sido feitos a João Santana “mediante depósitos subreptícios no exterior, no período de 19 de julho de 2011 a 18 de julho de 2012, e sob a supervisão de Antônio Palocci Filho”.

“Tais pagamentos encontrariam correspondência em lançamento na planilha que retrataria o “caixa geral” da propina a título de “Feira (pgto fora=US10MM)”, sendo “Feira” o codinome atribuído pelo Grupo Odebrecht ao casal de publicitários”, destacou Moro. Os repasses teriam relação com a contratação pela Petrobrás da Odebrecht no pacote de construção de 28 sondas de perfuração marítica para exploração do petróleo do pré-sal – negócio feito via empresa Sete Brasil. O ex-ministro teria interferido “em favor do Grupo Odebrecht”.

Delator. A defesa de Palocci e de seu braço-direito, o ex-assessor Branislav Kontic, alegaram “ilicitude de depoimento tomado na investigação preliminar” do caso do ex-senador Delcídio Amaral (ex-PT/MS), alegando que ele foi “tomado sem contraditório”.

O ex-ministro e seu subordinado estão presos, em Curitiba, desde o dia 26 de setembro. Eles foram alvos da 35ª fase da Lava Jato, batizada de Operação Omertà.

Documento DEPOIMENTO DE DELCÍDIO AMARAL SOBRE PALOCCI PDF

Moro respondeu no despacho, anexado aos autos nesta segunda-feira, que “depoimentos na fase de investigação preliminar são usualmente tomados sem contraditório” e considerou ser “inexistente” o “vício” no processo alegado pela defesa.

“De todo modo, foi ele (Delcídio) arrolado como testemunha e será ouvido em contraditório em Juízo, oportunidade na qual a defesa poderá fazer as suas indagações”, informa Moro. “Evidentemente, no julgamento, o depoimento a ser considerado pelo Juízo será o tomado sob contraditório.”

A defesa de Palocci e Branislav, conduzida pelo criminalista José Roberto Batochio, alegou ainda que denúncia dos procuradores da força-tarefa da Lava Jato “é inepta ou que lhe falta justa causa”. O juiz afastou os argumentos apresentados e disse entender haver “adequação formal da peça inicial e a presença de justa causa” para abertura da ação penal.

Ao final, Moro determinou que a defesa dos acusados termine de fornecer os endereços que faltam das 28 testemunhas arroladas no processo, em prazo de cinco dias, e marcou para os dias 1 e 3 de fevereiro, de 2017, os primeiros depoimentos da acusação no processo.

AGENDA DOS DEPOIMENTOS

Testemunhas de acusação, chamadas pelo Ministério Público Federal:

01/02/2017, às 14:00: Ricardo Ribeiro Pessoa e Walmir Pinheiro Santana, da empreiteira UTC / Vinicius Veiga Borin, Marco Pereira de Souza Bilinski, Luiz Augusto França, ligados aos negócios do Grupo Odebrecht

03/02/2017, às 14:00: Pedro José Barusco Filho, ex-gerente de Engenharia da Petrobrás / Zwi Skornicki, lobista e operador de propinas / Delcídio Gomez do Amaral, ex-senador pelo PT/MS (atualmente, sem partido)