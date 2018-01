Moro manda comunicar Lula sobre bloqueio de bens Carta precatória avisa ex-presidente que ele tem 15 dias para, por meio de advogado, apresentar resposta ao pedido de confisco do Ministério Público Federal que pegou R$ 9 milhões do petista no BrasilPrev, além de imóveis, R$ 606 mil em quatro contas e carros