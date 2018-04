Moro evoca ‘saudoso Teori’ ao condenar Cunha e alerta sobre riscos da lei de abuso de autoridade Juiz da Lava Jato diz que 'não há melhor momento para recordar o legado de independência do ministro' do que agora, 'quando Congresso discute projeto 'que, sem as salvaguardas necessárias, terá o efeito prático de criminalizar a interpretação da lei e com isso colocará em risco a independência judicial, subordinando-­a ao interesse dos poderosos'