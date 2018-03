Moro destaca ‘atuação independente’ de Fachin

O juiz federal Sérgio Moro divulgou nota nesta quinta-feira, 2, elogiando o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Edson Fachin, novo relator das investigações da Lava Jato na Corte.

“Tomo a liberdade, diante do contexto e com humildade, de expressar que o Ministro Edson Fachin é um jurista de elevada qualidade e, como magistrado, tem se destacado por sua atuação eficiente e independente”, assinalou o juiz da Lava Jato em Curitiba.

Fachin foi escolhido por sorteio para assumir das dezenas de inquéritos e ações penais da Lava Jato que estavam no gabinete do ministro Teori Zavascki, morto no dia 19 em um acidente aéreo em Paraty (RJ). Na quarta, ele trocou da Primeira para a Segunda Turma da Corte, que é responsável pela Lava Jato, após solicitar a mudança à presidente do ST, Cármen Lúcia.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira abaixo a íntegra da nota de Moro:

“Diante do sorteio do eminente Ministro Edson Fachin como Relator dos processos no Supremo Tribunal Federal da assim chamada Operação Lava Jato e diante de solicitações da imprensa para manifestação, tomo a liberdade, diante do contexto e com humildade, de expressar que o Ministro Edson Fachin é um jurista de elevada qualidade e, como magistrado, tem se destacado por sua atuação eficiente e independente. Curitiba, 02 de fevereiro de 2017. Sérgio Fernando Moro, Juiz Federal”