Moro cita ‘legado’ de Teori e mantém Eduardo Cunha na cadeia da Lava Jato Juiz federal rejeita pedido da defesa do ex-presidente da Câmara sob alegação de que revogação do decreto de prisão, na linha de entendimento do ministro Teori Zavascki, 'trairá o legado de seriedade e de independência judicial por ele arduamente construído na condução dos processos da Lava Jato no âmbito Supremo Tribunal Federal'