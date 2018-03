Moro autoriza dieta especial para Marcelo Odebrecht, hipoglicêmico

Por Ricardo Brandt, enviado especial a Curitiba, Julia Affonso e Fausto Macedo

O juiz federal Sérgio Moro, que conduz as ações criminais da Operação Lava Jato, autorizou dieta especial para Marcelo Bahia Odebrecht, presidente da maior empreiteira do País, preso na última sexta-feira, 19, por suspeita de integrar cartel para fraude a licitações da Petrobrás, corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas.

Documento VEJA A ÍNTEGRA DA DECISÃO DA JUSTIÇA PDF

Moro atendeu pedido da defesa do empresário que alegou que Marcelo Odebrecht é portador de hipoglicemia, “razão pela qual há necessidade de consumo periódico de alimentos”.

Hipoglicemia é um distúrbio provocado pela baixa concentração de açúcar no sangue e que pode afetar portadores de diabetes ou não.

Os advogados do empresário ponderaram ao juiz da Lava Jato que a questão já foi informada à Polícia Federal e que eles fornecerão a Marcelo Odebrecht, na carceragem, ‘alimentação adequada ao seu quadro de saúde’.

“Observo que a enfermidade do custodiado é tratada com alimentação adequada e quiçá medicamentos, ambos acessíveis a ele, por meio de seus advogados, na carceragem da Polícia Federal”, destacou Sérgio Moro. “Tendo sido a autoridade já informada, e não havendo relato de empeços, nada a prover, no momento.”