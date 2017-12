Moro abre ação contra um dos mentores da Lava Jato

O juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato no Paraná, abriu nesta terça-feira, 28, ação penal contra um dos mentores do esquema de corrupção na Petrobrás, o ex-tesoureiro do PP e ex-assessor de José Janene (morto em 2010), João Claudio Genu.

A força-tarefa aponta que ele teria recebido cerca de R$ 6 milhões do esquema, mesmo enquanto era julgado pelo STF no mensalão. Ele chegou a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da AP 470, em 2012, mas nunca cumpriu a pena, pois a condenação para um de seus crimes prescreveu e ele acabou sendo absolvido de outro crime ao recorrer da sentença na Corte, mas agora virou réu na Lava Jato e vai responder pelos crimes de corrupção e formação de organização criminosa.

Documento A DENÚNCIA CONTRA GENU PDF

Documento A DECISÃO DE MORO PDF

Além dele, outros três denunciados, apontados como operadores de propina no esquema de corrupção, também se tornaram réus. O juiz, contudo, negou a denúncia contra a mulher de Genu, Cláudia Gontijo Genu que, segundo o MPF, teria gasto R$ 134 mil em joias com dinheiro em espécie. Para a força-tarefa, como os bens não foram declaradas à Receita e seus valores não são compatíveis com a renda do casal, o que configuraria lavagem de dinheiro da propina recebida por Genu.

As investigações apontaram que Genu era um dos beneficiários e articuladores do esquema de desvio de recursos da estatal petrolífera, recebendo um percentual fixo da propina destinada ao PP. De acordo com os procuradores, o ex-assessor permaneceu associado de forma estável e permanente à organização criminosa que vitimou a Petrobrás pelo menos até a deflagração da Lava Jato em 17 de março de 2014.

Como provas, o Ministério Público Federal (MPF) apresentou planilhas de propina, depoimentos de diversos colaboradores, e-mails e conversas pelo aplicativo whatsapp que demonstram a ingerência de Genu nos negócios do grupo criminoso, dentre outras evidências. Além disso, a partir dos registros da portaria dos escritórios do doleiro Alberto Youssef, os investigadores identificaram diversas visitas de João Claudio Genu ao doleiro entre 2011 e 2014.

Segundo a denúncia, do valor total desviado entre meados de 2008 e 3 de julho de 2013, Genu recebeu diretamente R$ 4.393.195, € 125 mil (R$ 475.000 mil) e US$ 390 mil (R$ 1.365.000) por intermédio de remessas periódicas de dinheiro em espécie feitas por Youssef.