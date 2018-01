Missa de sétimo dia por Teori

A missa de sétimo dia em memória do ministro Teori Zavascki será celebrada nesta quarta-feira, 25, em Porto Alegre.

O ato de tradição cristã vai ser realizado às 18 horas na Paróquia Nossa Senhora de Mont’Serrat, na rua Anita Garibaldi, 1121, no Mont’Serrat, informou o site do Supremo Tribunal Federal.

Teori morreu na quinta, 19, quando o avião bimotor em que viajava caiu no mar de Paraty, por volta de 13h30. No acidente morreram outras quatro pessoas.

O corpo do ministro foi sepultado no Cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre, no sábado, 21.