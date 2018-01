Ministro mantém afastamento de conselheiro do TCE de Alagoas

O ministro do Superior Tribunal de Justiça Herman Benjamin prorrogou o afastamento do conselheiro Cícero Amélio da Silva, do Tribunal de Contas de Alagoas, até conclusão do julgamento da ação penal a que ele responde perante a Corte Especial. O conselheiro está afastado desde 17 de agosto de 2016, após a Corte Especial receber denúncia pelos supostos crimes de prevaricação e falsidade ideológica.

O afastamento inicial de Cícero Amélio tinha sido fixado pelo prazo de um ano. Mas, segundo o ministro, ‘persistem os motivos que deram causa à suspensão do exercício da função pública’, informou o site do STJ.

Benjamin é relator da ação penal na qual Cícero Amélio é investigado por supostamente ter usado o cargo de presidente do TCE de Alagoas para dificultar o julgamento das contas de um ex-prefeito de um munícipio no interior do Estado.

Segundo a denúncia, o crime teria sido praticado no desempenho do cargo e com abuso de seu exercício, o que prejudicou o município e a realização das eleições locais.

“O fato supostamente criminoso ainda não foi julgado – muito embora a instrução já se tenha encerrado – e não se pode admitir que o acusado retome suas funções na corte de contas, enquanto não houver veredicto, seja absolutório, seja condenatório”, afirmou o ministro.

A instrução do processo foi finalizada em menos de um ano, com os depoimentos de testemunhas em diferentes cidades.

O ministro assinalou que sua decisão está baseada ‘na necessidade de preservar as atividades do Tribunal de Contas e no zelo com a função pública’.

Para o magistrado, o afastamento deve prevalecer até que a ação penal seja julgada em definitivo, ‘pois não houve alteração do quadro fático que existia no início do processo, quando a suspensão do exercício da função foi determinada’.

“Diante da iminência do julgamento – que aguarda apenas decurso do prazo regimental para indicação de provas que as partes queiram exibir em plenário e pelo voto revisor –, nada impede e, antes, tudo recomenda que o afastamento cautelar seja mantido até a data da sessão de julgamento”, ressaltou o relator.

Segundo o ministro, ‘não seria lógico permitir que o denunciado reassumisse suas atividades, uma vez que existe a possibilidade de ele ser condenado’.

Neste momento, no entendimento de Benjamin, ‘a volta do acusado ao cargo traria instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência’ do Tribunal de Contas.

COM A PALAVRA, O CONSELHEIRO CÍCERO AMÉLIO

A reportagem tentou contato com o Tribunal de Contas de Alagoas. O espaço está aberto para manifestação.