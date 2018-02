Supremo confirma prisão de líder do governo no Senado por unanimidade

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal referendou, por unanimidade, a prisões do líder do governo no Senado, o senador Delcídio do Amaral (PT-MS) e do banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual. Durante a sessão extraordinária nesta manhã, o ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo, informou ao colegiado que Delcídio prometeu interceder junto a Corte para libertar o ex-diretor da área Internacional da Petrobrás Nestor Cerveró.

O ministro relatou ainda uma ‘atuação concreta e intensa’ de Delcídio e André Esteves, presos nesta quarta-feira, 25, para evitar a delação de Cerveró. Segundo as investigações da Procuradoria-Geral da República, o filho do ex-diretor informou que recebeu R$ 50 mil de Delcídio para que o pai não o citasse em delação premiada, com promessa de receber novos pagamentos.

Nestor Cerveró está preso desde janeiro deste ano. Ele já foi condenado na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro.

Segundo Teori, a investigação mostra que Delcídio não medirá esforços para “embaraçar a Lava Jato”. André Esteves teria, ainda, uma cópia da delação premiada de Nestor Cerveró. No depoimento, o ex-diretor narra crime de corrupção por Delcídio na compra da Refinaria de Pasadena, nos EUA.

No áudio interceptado pela PF, há uma discussão sobre meios e rotas de fuga de Cerveró do Brasil.

Também foram presos Diogo Ferreira, chefe de gabinete do Delcídio do Amaral, e o advogado de Nestor Cerveró, Edson Siqueira Ribeiro Filho.

O senador foi preso no hotel Golden Tulip, onde mora em Brasília, mesmo local onde na terça-feira, 24, a PF prende o empresário José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

COM A PALAVRA, A ASSESSORIA DO BTG PACTUAL:

“O BTG Pactual esclarece que está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários e vai colaborar com as investigações.”