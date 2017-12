Ministro da Cultura diz que Lei Rouanet não pode ser ‘demonizada’

O ministro da Cultura Marcelo Calero disse nesta terça-feira, 27, que não se pode ‘demonizar’ a Lei Rouanet ‘por conta de bandidos que formaram uma quadrilha’.

A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Ministério da Transparência deflagraram nesta terça a Operação Boca Livre, que prendeu 14 investigados em regime temporário por suspeita de desvios de R$ 180 milhões de eventos culturais patrocinados com verbas da Cultura desde 2001 – pelo menos 250 contratos estão sob suspeita.

Em São Paulo, o ministro da Cultura concordou que a Rouanet precisa passar por um processo de aperfeiçoamento. Segundo ele, porém, as 3 mil pessoas físicas e jurídicas ligadas a projetos amparados na lei criada em 1991 ‘não podem ser demonizadas’.

“A gente não pode achar que o mecanismo inteiro não presta, não pode demonizar por conta de bandidos que formaram uma quadrilha e se valeram desse instrumento para finalidades não previstas na lei”, declarou Calero.

Por meio de sua Assessoria de Comunicação, o Ministério da Cultura informou. “As investigações para apuração de utilização fraudulenta da Lei Rouanet têm o apoio integral do Ministério da Cultura (MinC), que se coloca à disposição para contribuir com todas as iniciativas no sentido de assegurar que a legislação seja efetivamente utilizada para o objetivo a que se presta, qual seja, fomentar a produção cultural do País.”