Ministra nega liminar a ex-detento que pede visita íntima a companheiro na prisão

A ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de liminar em habeas corpus impetrado em favor de um ex-detento e seu companheiro, que ainda está preso, para terem direito a visitas íntimas em local reservado.

No caso analisado, a Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo negou o pedido de um homem de visitar o seu companheiro, que permanece cumprindo pena no presídio de Presidente Prudente. A Corregedoria determinou que as visitas ocorram somente no parlatório do presídio, sendo vedado o contato físico.

As informações foram divulgadas no site do STJ – habeas corpus 406406.

Para a Defensoria Pública, a proibição da visita reservada ‘atenta contra a humanidade das penas, já que a determinação de visita apenas no parlatório seria uma nova forma de punição’.

A Corregedoria argumentou que a limitação das visitas era ‘uma forma de garantir a segurança pública, em virtude da disseminação intramuros do crime organizado nos presídios’.

Este argumento, segundo a Defensoria Pública, ‘é discriminatório contra o ex-preso, já que seria uma generalização de que todo egresso tem o desejo de perpetuar o crime no interior dos presídios’.

Laurita Vaz destacou que a liminar em habeas corpus não é a via adequada para contestar o ato da Corregedoria pois, conforme decisões do STJ, a via destoa da finalidade constitucional do habeas corpus, já que o direito de locomoção do paciente já está legalmente obstado pelo Estado.

“A espécie em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação de manifesta ilegalidade sanável no presente momento”, justificou a magistrada.

Laurita ressaltou que a turma, ao analisar o mérito do habeas corpus, poderá apreciar a matéria e decidir se há constrangimento ilegal a ser sanado.

O julgamento será na Sexta Turma, sob relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura.