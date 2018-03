A prisão do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) nesta quinta-feira, 17, é um dos assuntos mais comentados na internet, com piadas e comemorações pela Operação Calicute. Os internautas não poupam o peemedebista. O sobrenome Cabral ainda está entre os assuntos mais comentados no Twitter em todo o mundo, com postagens e montagens com o ex-governador e seus aliados. Confira abaixo algumas das manifestações nas redes.