Os memes da Operação Carne Fraca

Ao revelar um esquema de corrupção envolvendo fiscais agropecuários e grandes frigoríficos para liberar a venda de carne podre e com químicos e outros produtos impróprios para o consumo, a Operação Carne Fraca ganhou repercussão nas redes com piadas e ironias citando desde o papelão misturado nas peças de carne e na salsicha até os atores que fizeram propagandas sobre a qualidade dos produtos.

Deflagrada nesta sexta-feira, 17, a grande operação da Polícia Federal mobilizou 1100 agentes, o maior efetivo da história em uma única missão, e atingiu as maiores empresas alimentícias do País. Confira abaixo as brincadeiras com o ator Tony Ramos, garoto-propaganda da Friboi, e com outros produtos das empresas investigadas.