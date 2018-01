Médico diz que presidente da Andrade Gutierrez tem Síndrome de Homocisteína

Por Julia Affonso e Ricardo Brandt, enviado especial a Curitiba

A defesa do presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, preso preventivamente desde 19 de junho pela Operação Lava Jato, informou à Justiça Federal que o executivo sofre de Síndrome de Homocisteína. Os advogados Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Roberto Telhada, Antonio Acir Breda, Juliano Breda, Edward Rocha de Carvalho, Flávia Trevizan e Bruna Araújo Amatuzzi Breus juntaram aos autos da investigação uma declaração do médico do presidente da Andrade Gutierrez.

Documento VEJA PETIÇÃO DOS ADVOGADOS DO PRESIDENTE DA ANDRADE GUTIERREZ PDF

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O especialista afirmou que o Otávio Azevedo teve ‘trombose venosa profunda com tromboembolismo pulmonar em três oportunidades’. Segundo ele, o executivo precisa fazer exames de sangue a cada oito dias.

“O requerente possui Síndrome da Homocisteína e necessita fazer exames de sangue a cada oito dias, independente de acompanhamento médico rotineiro”, afirmam os criminalistas, citando o diagnóstico médico. “Por tal razão, requer-se seja determinado por Vossa Excelência – enquanto autoridade judicial responsável pela situação carcerária do investigado – à i. autoridade policial e à equipe de agentes penitenciários responsáveis pela custódia – subordinados a esse d. Juízo em tais questões custodiais – que franqueie o acesso da equipe médica para a retirada dos exames e realização de outros que se façam necessários.”

O médico atesta, ainda. “Faz uso cronicamente, e deverá usá-lo sempre, do medicamento Coumadin que é um anticoagulante. Tal medicamento evita a formação de novos coágulos. Existe um nível apropriado de anticoagulações que é medido por um exame chamado TP (tempo de protrombina)”, diz. “Pela mudança de hábito do Sr. Otávio, na atual circunstância, a mudança alimentar poderá interferir no efeito do medicamento. Por isso, é importante que ele realize o exame Tempo de Protrombina (TP) a cada oito dias aproximadamente ou de acordo com a mudança das doses do medicamento.”

Segundo o ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa, a empreiteira Andrade Gutierrez pagava propina ao PMDB e ao PP em contratos da sua área, por meio do lobista Fernando Antônio Falcão Soares, o Fernando Baiano – preso desde dezembro de 2014, em Curitiba. Em declaração prestada aos delegados federais da Operação Lava Jato, Costa afirmou que o suposto operador peemedebista chegou a manter US$ 4 milhões à sua disposição no exterior.

No dia em que o empresário Otávio Azevedo e outros executivos da Andrade Gutierrez foram presos, a empresa informou que colabora com as investigações. Veja a íntegra da nota divulgada pela empreiteira.

“A Andrade Gutierrez informa que está acompanhando o andamento da 14ª fase da Operação Lava Jato e prestando todo o apoio necessário aos seus executivos nesse momento. A empresa informa ainda que está colaborando com as investigações no intuito de que todos os assuntos em pauta sejam esclarecidos o mais rapidamente possível. Este tem sido, inclusive, o procedimento da companhia desde o início das investigações, atendendo a convocações da Justiça ou comparecendo voluntariamente para apresentar documentos e prestar esclarecimentos, causando estranheza as prisões. A Andrade Gutierrez reitera, como vem fazendo desde o início das investigações, que não tem ou teve qualquer relação com os fatos investigados pela Operação Lava Jato, e espera poder esclarecer todos os questionamentos da Justiça o quanto antes.”